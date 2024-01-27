Ученые объяснили причину выбросов метана на Марсе

Новое исследование показывает, что колебания атмосферного давления, которые поднимают газы из-под земли, могут быть ответственны за выброс подземного метана в атмосферу Марса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, cтатья была опубликована 22 января в Journal of Geophysical Research: Planets.

Основной целью марсианских миссий НАСА, включая Curiosity и Perseverance, является обнаружение признаков жизни, таких как метан. Однако, поскольку источник метана на Марсе, вероятно, находится под землей, краткосрочные колебания уровня метана в атмосфере представляют собой исследовательскую проблему.

Чтобы лучше изучить уровень метана на Марсе, исследователи использовали высокопроизводительные вычислительные кластеры для моделирования того, как метан проходит через сети подземных трещин и выбрасывается в атмосферу, где затем смешивается в атмосферном столбе. Ученые также смоделировали, как метан адсорбируется в порах горных пород. Этот процесс зависит от температуры и может способствовать колебаниям уровня метана.

Моделирование предсказало выброс метана с поверхности в атмосферу непосредственно перед восходом солнца на Марсе в летний сезон на севере планеты. Это подтверждает предыдущие данные марсохода, свидетельствующие о том, что уровни метана колебались не только сезонно, но и ежедневно.

Эти ценные данные помогают марсоходу Curiosity в текущей кампании по отбору проб.

"Наша работа предполагает несколько ключевых временных интервалов для сбора данных Curiosity. Мы считаем, что они дают наилучшие шансы ограничить временные колебания метана и (надеюсь) в дальнейшем приблизят нас к пониманию того, откуда он берется на Марсе", - говорят исследователи.

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