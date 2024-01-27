Женщине дали отпуск из-за отсутствия снега

Жительнице Китая дали оплачиваемый отпуск из-за отсутствия снега в ее городе. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина расстроилась, когда обнаружила, что в городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, где она живет, не выпал снег. По этой причине она решила отдохнуть от работы и сообщила об этом своему начальнику. По словам китаянки, компания, в которой она работает, дает всем сотрудникам так называемый "отпуск по настроению". "Наш босс ясно дал понять, что если сотрудник не в духе, он может попросить такой отпуск в любое время без сокращения зарплаты или премии", - объяснила она.

Китаянка решила воспользоваться такой возможностью и заполнила заявление на отпуск. В качестве причины она указала в документе, что "чувствует себя неважно из-за того, что в Ханчжоу не идет снег".

Условия, в которых работает женщина, вызвали интерес и зависть общественности. Многие пользователи сети назвали начальника китаянки мудрым руководителем. По их мнению, если сотрудник находится в плохом настроении, то может допустить множество ошибок в работе, что приведет к убыткам компании. "Дорожите такой компанией и таким начальником", - написал один из комментаторов.

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