Ученые поставили точку в деле о «мумиях инопланетян»

Ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу исследователи останки тел из пустыни Наска, которые некоторые считали мумиями инопланетян. Об этом пишет РИА Новости, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе исследования "мумий" выяснилось, что в мумиях действительно есть нечеловеческие элементы, а конкретно фрагменты мелких животных.

Проведенное рентгенологическое исследование показало, что голова одного из "пришельцев" соответствует черепу млекопитающего, а кости были взяты птичьи. У другого образца создавалось впечатление беременности, но в итоге это оказалась простым камнем.

Сотрудник института Флавио Эстрада Морено сообщил, что кости напоминают черепа ламы или альпаки, которые можно найти на археологических кладбищах перуанских культур.

Ученые из Перу не обнаружили никаких признаков инопланетян, однако увидели в этом признаки нарушения законов в связи с тем, что костные останки доиспанского периода являются музейными экспонатами. После результатов исследования было возбуждено уголовное дело об их незаконном вывозе.

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