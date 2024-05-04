Популярная эко-технология оказалась опасна для природы

Солнечные батареи, будучи одним из самых популярных источников возобновляемой энергии, оказались опасны для человека и природы. Вред здоровью наносят вещества, входящие в состав панелей, убедился Фонд экологического образования (FEE), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Солнечные батареи производят на основе моно- и поликремния. Полученный в процессе тетрахлорид кремния при неправильном использовании может привести к ожогам и способствовать развитию болезней легких. При контакте с водой вещество расщепляется до соляной кислоты.

В то же время неверная утилизация солнечных батарей может нести угрозу для всей окружающей среды. Содержащийся в панелях свинец позволяет классифицировать отходы данного производства как опасные. Однако на то, чтобы соответствующим образом их утилизировать, требуется немало денег. Производители предпочитают экономить на спецпереработке.

Кроме того, солнечная энергетика, как выяснили ученые, может оставлять углеродный след больший, чем атомные электростанции. Так, в процессе работы панели выделяют трифторид азота - соединение, которое в 17 тысяч раз вреднее для атмосферы, чем углекислый газ.

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