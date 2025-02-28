Ученые впервые создали невероятно прочный углеродный материал

Исследователи из Национального университета Сингапура совместно с учеными Райсского университета разработали однослойный аморфный углерод - новый двумерный материал, который оказался в восемь раз прочнее графена. Работа опубликована в журнале Matter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Графен - один из самых прочных материалов на Земле, но у него есть серьезный недостаток: если в нем появляется трещина, она распространяется очень быстро, что делает материал хрупким. Это ограничивает его применение в реальных устройствах, особенно в областях, требующих высокой механической устойчивости.

Новый материал, как и графен, состоит всего из одного слоя атомов углерода. Однако у него неоднородная структура, которая сочетает в себе как упорядоченные (кристаллические), так и беспорядочные (аморфные) области. Именно это придает ему уникальную прочность и способность сопротивляться образованию трещин.

"Такой дизайн предотвращает быстрое распространение трещин, позволяя материалу поглощать больше энергии перед разрушением", - объяснил Бонгки Шин, соавтор исследования.

Чтобы изучить механические свойства MAC, ученые использовали испытания на разрыв внутри сканирующего электронного микроскопа, которые позволили наблюдать за образованием трещин в реальном времени. Также они провели компьютерное моделирование на уровне атомов. Это позволило понять, как взаимодействуют аморфные и кристаллические области и как они препятствуют распространению трещин.

"Ранее такие исследования были невозможны, поскольку создание и визуализация ультратонких аморфных материалов на атомном уровне - сложная задача. Но благодаря новым методам синтеза и высокоточной микроскопии нам удалось это сделать", - отметил профессор Йимо Хан.

По мнению ученых, новое открытие может привести к созданию прочных и устойчивых компонентов для технологий будущего.