Найден новый способ спасаться от извержений вулканов

Ученые из Калифорнийского технологического института разработали систему на основе оптоволоконных кабелей, способную предсказать извержение вулкана менее чем за полчаса до его начала. Их исследование опубликовано в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы работы использовали технологию распределенного акустического зондирования (DAS), которая превращает обычные подземные интернет-кабели в высокочувствительные сейсмические датчики. Лазерные импульсы проходят через оптоволокно и фиксируют деформации грунта, вызванные движением магмы.

Систему протестировали в Исландии, где в августе 2024 года произошло извержение недалеко от города Гриндавик. Благодаря новому изобретению ученые получили предупреждение о толчках за 26 минут до их начала. Благодаря этому власти успели своевременно организовать эвакуацию.

По словам ученых, систему нужно адаптировать под разные виды вулканов. Однако в будущем она сможет помочь не только в предупреждении об извержениях, но и землетрясений.