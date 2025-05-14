В Турции чайка "освоила" кошачий язык

В Турции чайка освоила новый язык - теперь она...мяукает.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Птица дежурит у автомата с кошачьим кормом и тонко намекает туристам, что пора бы нажать кнопку и поделиться пайком.

Местные уже шутят: чайка решила, что быть кошкой - выгоднее.