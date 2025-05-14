https://news.day.az/unusual/1752637.html В Турции чайка "освоила" кошачий язык - ВИДЕО В Турции чайка освоила новый язык - теперь она...мяукает. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Птица дежурит у автомата с кошачьим кормом и тонко намекает туристам, что пора бы нажать кнопку и поделиться пайком. Местные уже шутят: чайка решила, что быть кошкой - выгоднее.
В Турции чайка "освоила" кошачий язык - ВИДЕО
В Турции чайка освоила новый язык - теперь она...мяукает.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Птица дежурит у автомата с кошачьим кормом и тонко намекает туристам, что пора бы нажать кнопку и поделиться пайком.
Местные уже шутят: чайка решила, что быть кошкой - выгоднее.
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