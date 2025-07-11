В 1989 году Совет управляющих Программы развития ООН в своем решении рекомендовал, "чтобы в целях привлечения внимания к неотложному и важному характеру вопросов народонаселения в контексте планов и программ общего развития и необходимости поиска решений этим проблемам международное сообщество отмечало 11 июля как Всемирный день народонаселения". Этот шаг был сделан по итогам Дня пяти миллиардов, который отмечался 11 июля 1987 года.

Как передает Day.Az, в декабре 1990 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию и постановила продолжить празднование Всемирного дня народонаселения для повышения осведомленности о проблемах народонаселения, включая их связь с окружающей средой и развитием.

Демографические тенденции в мире

Потребовались сотни тысяч лет, чтобы население планеты выросло до 1 миллиарда человек - затем всего за еще 200 лет оно выросло в семь раз. В 2011 году численность населения мира достигла 7 миллиардов человек, а в 2021 году она составляла около 7,9 миллиарда человек, и ожидается, что в 2030 году она вырастет примерно до 8,5 миллиарда человек, к 2050 году - до 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году - до 10,9 миллиарда человек.

Этот резкий рост обусловлен главным образом увеличением числа людей, доживших до репродуктивного возраста, и значительными изменениями в уровнях рождаемости, ростом урбанизации и ускорением миграции. Эти тенденции будут иметь далеко идущие последствия для грядущих поколений.

В недавнем прошлом произошли огромные изменения в уровнях рождаемости и продолжительности жизни. В начале 1970-х годов женщины имели в среднем по 4,5 ребенка; к 2015 году показатель рождаемости в мире сократился до менее чем 2,5 ребенка на одну женщину. Между тем средняя продолжительность жизни в мире увеличилась с 64,6 года в начале 1990-х годов до 72,6 года в 2019 году.

Кроме того, в мире наблюдаются высокие уровни урбанизации и ускоряющаяся миграция. 2007 год стал первым годом, когда в городах проживало больше людей, чем в сельской местности, и к 2050 году около 66% населения мира будет проживать в городах.

Эти тенденции имеют далеко идущие последствия. Они влияют на экономическое развитие, занятость, распределение доходов, бедность и социальную защиту. Они также влияют на усилия по обеспечению всеобщего доступа к здравоохранению, образованию, жилью, санитарии, воде, продовольствию и энергии. Чтобы более рационально удовлетворять потребности людей, политические деятели должны иметь информацию о том, сколько людей живет на планете, где они находятся, сколько им лет и сколько людей появится после них.

Предоставление молодым людям возможности создавать такие семьи, которые они хотят

Глобальные показатели рождаемости снижаются, вызывая тревожные прогнозы о "демографическом коллапсе". Новый доклад Фондf ООН в области народонаселения (ЮНФПА) о состоянии мирового населения показывает, что проблема заключается в отсутствии возможностей для реализации репродуктивного потенциала. Многие люди, особенно молодежь, не могут позволить себе иметь детей.

Всемирный день народонаселения 2025 года акцентирует внимание на самом многочисленном молодом поколении в истории. Тема этого года - "Предоставление молодым людям возможности создавать такие семьи, которые они хотят, в справедливом и полном надежд мире" - призывает обеспечить молодежи права, ресурсы и возможности для формирования своего будущего.

Молодые люди уже являются движущей силой перемен, но сталкиваются с серьезными препятствиями: экономическая незащищенность, гендерное неравенство, ограниченный доступ к здравоохранению и образованию, ухудшение климата и конфликты. Опрос ЮНФПА, проведенный среди более чем 14 000 человек в 14 странах, показал, что большинство из них хотят иметь больше детей, но им мешают социальные, экономические или медицинские барьеры.

Чтобы эффективно реагировать на глобальные демографические изменения, лидеры должны в первую очередь прислушиваться к потребностям и голосам молодежи. Молодым людям нужны не только услуги - им нужны надежда, стабильность и будущее, которое хочется планировать. Как отметил один молодежный активист ЮНФПА, "молодые думают не только о своих будущих детях - они думают о мире, который эти дети унаследуют". Поддержка их прав - ключ к устойчивому развитию, миру и человеческому достоинству.