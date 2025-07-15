Ученые зафиксировали крупнейшее слияние черных дыр

Ученые зафиксировали самое масштабное из когда-либо зарегистрированных слияний черных дыр. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые определили колебания пространства-времени, вызванные столкновением двух гигантских черных дыр, которые сближались по спирали далеко за пределами Млечного Пути. Волны удалось зафиксировать благодаря детекторам гравитационных волн LIGO в Вашингтоне и Луизиане.

Сигнал поступил с расстояния около 10 млрд световых лет и свидетельствует о столкновении двух черных дыр массой 103 и 137 масс Солнца соответственно.