https://news.day.az/unusual/1767622.html Ученые зафиксировали крупнейшее слияние черных дыр Ученые зафиксировали самое масштабное из когда-либо зарегистрированных слияний черных дыр. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Ученые определили колебания пространства-времени, вызванные столкновением двух гигантских черных дыр, которые сближались по спирали далеко за пределами Млечного Пути.
Ученые зафиксировали крупнейшее слияние черных дыр
Ученые зафиксировали самое масштабное из когда-либо зарегистрированных слияний черных дыр. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ученые определили колебания пространства-времени, вызванные столкновением двух гигантских черных дыр, которые сближались по спирали далеко за пределами Млечного Пути. Волны удалось зафиксировать благодаря детекторам гравитационных волн LIGO в Вашингтоне и Луизиане.
Сигнал поступил с расстояния около 10 млрд световых лет и свидетельствует о столкновении двух черных дыр массой 103 и 137 масс Солнца соответственно.
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