Девушка заказала пиццу и увидела на пороге дома полицию

В сети набрал популярность ролик, в котором американка, заказавшая пиццу, увидела на пороге дома полицейских. На видео, опубликованное 12 июля в соцсети X, обратило внимание издание The Daily Dot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ролике можно увидеть, как правоохранители с пиццей в руках позвонили в дверь квартиры, после чего к ним вышла девушка. Один из полицейских объяснил, что курьер, который должен был привезти ее заказ, был задержан, поэтому они сами решили доставить еду. Во время их рассказа американка открыла рот от удивления, после чего забрала пиццу. "Спасибо вам большое. Я очень ценю это", - ответила она.

Большинство пользователей в комментариях похвалили полицейских. "Это круто. Мне нравится. Отличная работа, ребята!" - написал участник обсуждения с ником supercalifrag33. "Надеюсь, им дали хорошие чаевые", - поиронизировал wcmarkwalls. Комментатор MattHasTweets_ в шутку поинтересовался, успели ли полицейские доставить заказ за полчаса.