Корова вошла в спортивный магазин в Австрии

Корова зашла в спортивный магазин на австрийском горнолыжном курорте.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что корова осмотрела перчатки, шарфы и кепки и, конечно же, их "облизала". После короткой прогулки животное добровольно покинуло магазин.

Представляем вашему вниманию данное видео: