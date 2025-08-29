https://news.day.az/unusual/1776953.html Корова вошла в спортивный магазин в Австрии - ВИДЕО Корова зашла в спортивный магазин на австрийском горнолыжном курорте. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что корова осмотрела перчатки, шарфы и кепки и, конечно же, их "облизала". После короткой прогулки животное добровольно покинуло магазин. Представляем вашему вниманию данное видео:
