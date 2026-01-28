На дне океана обнаружен уникальный затерянный город

Недалеко от вершины подводной горы к западу от Срединно-Атлантического хребта возвышается изрезанный ландшафт. Это гидротермальное поле под названием "Затерянный город", которое представляет собой область морских щелочных гидротермальных источников, расположенных на массиве Атлантиды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет ScienceAlert.

Что скрывает "Затерянный город"

Отмечается, что высота "башен" в "Затерянном городе" варьируется от крошечных до величественного монолита высотой 60 метров. Впервые ученые обнаружили "Затерянный город" в 2000 году на глубине более 700 метров под поверхностью.

Это гидротермальное поле является самым долговечным из известных в океане источников выбросов. Ничего подобного еще никогда не находили.

Ученые выяснили, что в течение как минимум 120 000 лет мантия в этой части мира вступала в реакцию с морской водой, выбрасывая в океан водород, метан и другие растворенные газы. В трещинах и щелях поля углеводороды питают новые микробиологические сообщества даже в отсутствие кислорода.

В этом месте обитает много улиток и ракообразных. Более крупные животные, такие как крабы, креветки, морские ежи и угри, встречаются редко, но все же присутствуют.

В 2024 году исследователи объявили о рекордном извлечении мантийной породы в виде керна длиной 1268 метров, добытого из гидротермального поля "Затерянного города". По словам ученых, есть надежда, что этот керн сможет предоставить важные доказательства того, как появилась жизнь на Земле миллиарды лет назад в условиях, сохранившихся в минералах.

В издании добавили, что углеводороды, образующиеся в жерлах "Затерянного города", не были сформированы из углекислого газа атмосферы или солнечного света, а возникли в результате химических реакций на дне глубокого моря. Поскольку углеводороды являются строительными блоками жизни, это оставляет открытой возможность того, что жизнь зародилась в среде обитания, подобной этой.

"Это пример типа экосистемы, которая может быть активна на Энцеладе (шестой по размеру спутник Сатурна) или Европе (шестой по отдаленности от планеты спутник Юпитера) прямо сейчас. И, возможно, на Марсе в прошлом", - говорила микробиолог Уильям Бразелтон Анна Кусмер из Смитсоновского института в 2018 году.

Ученые также выяснили, что экосистема "Затерянного города" не зависит от тепла магмы, в отличие от подводных вулканических жерл. В этом гидротермальном поле производится до 100 раз больше водорода и метана.

Исследователи назвали самый высокий из монолитов Посейдоном, в честь греческого бога моря. Его высота составляет более 60 метров.

"Затерянный город" привлекает не только ученых

В издании подчеркнули, что ученые не единственные, кого привлекает "Затерянный город". В 2018 году было объявлено, что Польша получила права на добычу полезных ископаемых в глубоководной части моря вокруг этого места.

В самом гидротермальном поле нет ценных ресурсов, которые можно было бы добыть. Тем не менее, ученые предупреждают, что разрушение окрестностей "Затерянного города" может иметь непредвиденные последствия.

Исследователи уверены, что любые выбросы или сбросы, вызванные добычей полезных ископаемых, могут легко затопить эту удивительную среду обитания. Поэтому некоторые эксперты призывают включить "Затерянный город" в список Всемирного наследия.