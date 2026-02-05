В Индонезии нашли самую длинную змею в мире

Обнаруженного на индонезийском острове Сулавеси сетчатого питона (Malayopython reticulatus) официально признали самой длинной змеей в мире. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Змею, которую назвали "Баронессой", нашли в конце прошлого года в округе Марос. Ее длина от головы до кончика хвоста составила 7,22 метра. При полном расслаблении, которого можно достичь лишь при анестезии, пресмыкающееся станет длиннее еще минимум на 10%, но специалисты отказались из-за такой процедуры из-за рисков для "Баронессы".

Питона также взвесили, его масса составляет 96,5 килограммов.

Сейчас "Баронесса" находится под защитой местного защитника природы, который организовал в Маросе своеобразный приют для змей.

Питоны - это крупные неядовитые змеи из семейства питоновых. Они распространены в тропических и субтропических регионах Африки, Азии и Австралии.