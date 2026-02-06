https://news.day.az/unusual/1814438.html ТикТокер стал звездой в Индии - ВИДЕО 28-летний тиктокер из Индии Сурадж Шаван каким-то непостижимым образом стал источником невероятного хайпа. Как передает Day.Az, в соцсетях его прозвали "индийским Бибером" и "самым красивым мужчиной Индии".
