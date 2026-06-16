Бабуины ворвались в дом к женщине и украли еду

Толпа бабуинов ворвалась в дом к женщине из Намибии и украла еду.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Хозяйка вернулась домой и обнаружила, что приматы разнесли всю кухню в поисках еды, оставив после себя настоящий хаос.

Наглые бабуины не испугались ни собаку, ни хозяйку, и продолжали спокойно поедать всё, что находили, и вели себя так, будто это их дом.

Представляем вашему вниманию данное видео: