https://news.day.az/unusual/1841765.html Бабуины ворвались в дом к женщине и украли еду - ВИДЕО Толпа бабуинов ворвалась в дом к женщине из Намибии и украла еду. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Хозяйка вернулась домой и обнаружила, что приматы разнесли всю кухню в поисках еды, оставив после себя настоящий хаос.
Бабуины ворвались в дом к женщине и украли еду - ВИДЕО
Толпа бабуинов ворвалась в дом к женщине из Намибии и украла еду.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Хозяйка вернулась домой и обнаружила, что приматы разнесли всю кухню в поисках еды, оставив после себя настоящий хаос.
Наглые бабуины не испугались ни собаку, ни хозяйку, и продолжали спокойно поедать всё, что находили, и вели себя так, будто это их дом.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре