Поднимаете телефон над головой, чтобы связь была лучше? Зря
Журналисты издания The Verge выяснили, что поднимать вверх телефон, когда он не ловит сигнал, - достаточно бесполезное занятие, передает Day.Az со ссылкой на Медузу
Как рассказал The Verge профессор компьютерной инженерии Линь Чжун из университета Райса, сотовая связь равномерно распределяется вокруг нас, и чтобы улучшить сигнал, нужно отойти на несколько метров от места, где сигнала нет. Если поднять руку вверх в том же месте, то ничего не изменится - связь будет плохого качества.
Линь Чжун отметил, что в городе связь ухудшается из-за зданий, которые влияют на то, как сигнал достигает устройства. По словам журналистов, они не знают, почему люди решили, что можно решить проблемы со связью, подняв телефон.
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