Ведущие шоу "Еда, я люблю тебя!" замечательно отдохнули в Баку - ФОТО

Ведущие популярного кулинарного трэвел-шоу "Еда, я люблю тебя!" на телеканале "Пятница" Владимир Дантес, Артем Королев и Егор Калейников посетили столицу Азербайджана и разместили на своих страницах в Instagram фотографии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ведущие шоу с удовольствием делятся впечатлениями от города и национальной азербайджанской кухни.

"Баку - город ветров. Город вкусной шаурмы, томатов, фруктов, орехов, чёрной икры, нефти, современной архитектуры, аутентичных и сверхмодных ресторанов, денег, Формулы-1 и гостеприимных людей с серьезными лицами. Нравится мне здесь!", - пишет Владимир Дантес.

Артем Королев пишет, что тут отличная инфраструктура, называет Баку удивительным городом, который ему немного напоминает Париж (архитектурой), Дубай (небоскребами и роскошью) и Лондон (черными кэбами).

"Кого окрыляет любовь, другим всегда были ближе деньги, кто-то воодушевлен приходом снегов, а я в Баку, счастлив без нефти!", - пишет Егор Калейников.

"Еда, я люблю тебя!" - первое кулинарное трэвел-шоу и лучший путеводитель по самым необычным, аппетитным и вкусным блюдам мира. Гастро-путешественники Владимир Дантес, Артем Королев и Егор Калейников отправляются в разные города планеты, чтобы исследовать самые уникальные и невероятные рецепты. Ведущие узнают, из каких ингредиентов состоят различные блюда, о которых даже не слышали местные жители, и научатся их готовить!

Отметим, что ранее один из выпусков программы "Еда, я люблю тебя!" был посвящен Азербайджану.

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