Названы страны Европы с самыми дешевыми паспортами

В 2018 году Мальта стала самой привлекательной европейской страной по стоимости паспорта. Об этом свидетельствует совместное исследование компаний Henley & Partners и Knight Frank, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Минимальная стоимость мальтийского гражданства составляет 1,2 миллиона евро. Данная сумма включает в себя невозвратные платежи в Национальный фонд Мальты, возвратные инвестиции и затраты на покупку или аренду жилья. Республика также является одной из самых привлекательных в Европе по количеству государств с безвизовым режимом въезда для ее граждан: мальтийцы могут свободно посещать 173 страны.

Второе место рейтинга занял Кипр, где паспорт обойдется в 2,4 миллиона евро. "Несмотря на то, что в среднем стоимость кипрского паспорта в два раза дороже, чем на Мальте, у россиян он также пользуется популярностью, - отмечается в предоставленных редакции материалах. - Процедура оформления гражданства занимает полгода, для его получения клиенту не нужно жить на Кипре до или после. Кроме того, инвестиции в Кипр возвратные: после трех лет владения недвижимостью инвестор может продать ее, оставив в собственности жилье стоимостью не менее 500 тысяч евро".

В целом в мире по числу стран с безвизовым доступом для своих граждан лидерами стали Япония и Сингапур (по 180 государств), Великобритания, Австрия (по 177), Канада (176) и Австралия (174).

По данным Knight Frank, 34 процента состоятельных людей мира (с капиталом от 50 миллионов долларов) имеют второй паспорт, а 21 процент считают себя постоянными эмигрантами. "Результатом повышенного интереса богатейших людей мира к покупке иностранных паспортов стала война предложений - сегодня все больше стран ищут новые источники дохода и пытаются поощрять прямые иностранные инвестиции в обмен на гражданство", - утверждают авторы исследования.

Ранее был обнародован список стран мира с наиболее ценным гражданством. Первое место в нем заняла Франция, второе - Германия. В первую десятку также попали Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария и Австрия (восьмую и девятую позиции разделили по две страны). Государствами с наименее привлекательным гражданством оказались Афганистан и Сомали.

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