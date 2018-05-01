Камера наблюдения сняла, как автобус протаранил остановку с людьми в Архангельске - ВИДЕО

Как сообщает портал Dvinatoday.ru, авария случилась на остановке "Белая гора" 30 апреля в Архангельске. На кадрах видно, как массивный автомобиль сносит придорожную конструкцию.

Сообщается о пострадавшей женщине, которую зажало между машиной и металлоконструкциями. Позднее её доставили в больницу.

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