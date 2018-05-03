СМИ сообщили о стрельбе в Нью-Йорке, есть погибший - ВИДЕО

Западные СМИ сообщают о стрельбе в Нью-Йорке. По предварительным данным, один человек погиб и четверо получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Полиция разыскивает двух подозреваемых, которые скрылись с места преступления на автомобиле.

Уточняется, что стрельба произошла после того, как машина подъехала к жилым домам в районе Браунсвилла около полуночи.

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