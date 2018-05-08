В Германии столкнулись два поезда

8 мая 2018 07:34

В Германии неподалеку от Аугсбурга пассажирский поезд столкнулся с товарным, по предварительным данным, есть жертвы. Об этом сообщает Focus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, столкновение произошло из-за того, что не сработал путевой переключатель. По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека, еще несколько пострадали, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте находятся полиция и спасатели.

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