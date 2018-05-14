Эрдоган предупредил о грядущих серьезных проблемах на Ближнем Востоке

Ближний Восток ожидают очень серьезные проблемы, этот регион находится на пороге новых военных конфликтов, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя удары, нанесенные ВВС Израиля по территории Сирии. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Эрдогана, фактически Израиль провоцирует Иран на войну.

Глава государства отметил, что удары, нанесенные авиацией Израиля по территории Сирии, были осуществлены под предлогом ответа на обстрелы совершенные иранскими военными, но дело в том, что Иран не признает эти заявления Тель-Авива.

Отметим, что в ночь на 10 мая власти Израиля заявили, что иранское подразделение "Кудс" выпустило с сирийской территории около 20 ракет по израильским позициям на Голанских высотах. Израиль расценил эти действия как иранскую агрессию, и нанес ответный авиаудар по территории Сирии

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