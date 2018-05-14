Эрдоган: США утратили роль посредника на Ближнем Востоке

США лишились статуса посредника в ближневосточных конфликтах. Об этом, как передают турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя перенос посольства США в Израиле в Иерусалим, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Вместо того, чтобы способствовать решению ближневосточной проблемы, США сами стали частью этой проблемы, предпочтя встать на сторону одного из участников конфликта и не пытаясь внести вклад в его урегулирование. Таким образом, Вашингтон лишился статуса посредника в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке... Человечество находится в тревожном ожидании, во многом схожем с ситуацией в преддверии Второй мировой войны", - заявил Эрдоган.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоится 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook