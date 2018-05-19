В Японии перевернулся автобус со школьниками
19 мая 2018 09:06 137
Школьный автобус перевернулся в субботу в японском поселке Оирасе (префектура Аомори). Об этом, как Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.
По данным пожарного управления, в результате инцидента около 30 школьников были госпитализированы. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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