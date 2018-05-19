В Японии перевернулся автобус со школьниками

Школьный автобус перевернулся в субботу в японском поселке Оирасе (префектура Аомори). Об этом, как Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

По данным пожарного управления, в результате инцидента около 30 школьников были госпитализированы. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.