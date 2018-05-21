Фанаты "Цверны Звезды" подожги автобус с футболистами, празднуя победу - ВИДЕО

21 мая 2018 10:10

Фанаты сербского футбольного клуба "Цверна Звезда" случайно сожгли автобус с футболистами во время празднования 28-й победы в чемпионате страны по футболу. Чемпионский парад клуба состоялся в Белграде в субботу, передает NEWSru.com. 

Болельщики активно использовали пиротехнику. Одна из петард попала в автобус, из-за чего он загорелся, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Цверна Звезда" разгромила "Вождовац" со счетом 5:1 в 37-м туре чемпионата Сербии. 

Сообщается, что ни один из футболистов не пострадал. Игроки продолжили путь вместе с болельщиками пешком. 

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