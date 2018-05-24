В США школьный автобус столкнулся с грузовиком: 20 пострадавших

В американском штате Висконсин в результате столкновения большегрузного автомобиля и школьного автобуса пострадали 20 человек. Грузовик врезался в припаркованный на обочине автобус, остановившийся из-за технических неполадок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Автобус перевозил учеников частной школы, которые ехали на экскурсию. Четверо из пострадавших получили серьезные травмы, передает РИА Новости. Представители учебного заведения выразили благодарность местным оперативным службам за быстрое реагирование и оказание своевременной медицинской помощи.