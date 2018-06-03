Индия успешно испытала баллистическую ракету

Индия провела в воскресенье утром успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V, способной нести ядерную боевую часть массой более 1 т. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство ТАСС.

По данным, испытания состоялись на полигоне, расположенном на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Одиша. Это уже шестые успешные испытания ракеты. Последний пуск состоялся 18 января 2018 года.

Разработка Agni-V обошлась Индии в 25 млрд рупий ($480 млн). Ракета также может использоваться для вывода спутников на орбиту. Длина трехступенчатой ракеты составляет около 17 м, масса - около 50 т.

Баллистические ракеты серии Agni созданы в рамках комплексной программы разработки управляемых ракет минобороны Индии. Сейчас на вооружении Индии стоят четыре типа таких ракет: Agni-I (с дальностью полета до 700 км), Agni-II (до 2 тыс. км), Agni-III и Agni-IV (от 2,5 тыс. км до 3,5 тыс. км).

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