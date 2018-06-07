Названы лучшие курорты СНГ для летнего отдыха
Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг курортов СНГ, популярных для отдыха летом 2018 года, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт агентства, передает Day.Az.
В пятерку лучших направлений вошли курорт Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, пляжи Бильгя города Баку на побережье Каспийского моря в Азербайджане и озеро Севан в Армении.
При этом дешевле всего на Иссык-Куле (50 долларов), дороже - на курортах Баку на Каспийском море (100 долларов).
По данным агентства, средняя продолжительность отдыха на этих курортах составляет от 7 до 14 дней, а большинство российских туристов приезжает туда из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Южного Урала и Сибири.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!