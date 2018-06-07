Казахстан и Узбекистан займутся созданием совместных IT-парков

Казахстан и Узбекистан договорились в будущем заняться созданием совместных IT-парков, сообщает в четверг казахстанский телеканал "24.kz".

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи посла Казахстана Ерика Утембаева с представителями министерства информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Стороны также обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере высоких технологий, программного обеспечения и подготовки специалистов.

По словам посла Казахстана, реализуемая в Узбекистане программа по реализации инновационных методов позволит двум странам создать единую крупную информационную платформу для работы государственных органов и бизнес-сообщества.

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