В Астане водитель показал, как ездит на автобусе без руля - ВИДЕО

В социальных сетях опубликовали видео, в котором водитель одного из маршрутных автобусов Астаны управлял транспортом без руля, передает Day.Az со ссылкой на today.kz.

Судя по кадрам видео, мужчина водит автобус без основного устройства управления транспортным средством. У маршрутного автобуса отсутствует руль. Водитель показал, что руль лежит рядом с ним без надобности.

Директор департамента по связям с общественностью "Астана LRT" Науат Азанбаева отреагировала на публикацию в сети.

"Водитель Бердибеков отстранен от работы. Сегодня будет разбирательство на дисциплинарном совете. О результатах сообщим дополнительно", - написала она.

Как сообщает Sputnik-Казахстан со ссылкой на пресс-секретаря компании, водитель автобуса отправлен на переобучение в центр квалификации, а кондуктор уволен.

"В отношении водителя маршрутного автобуса сотрудниками управления административной полиции ДВД Астаны возбуждено административное производство по статье 590 ч5 КоАП РК, а также к административной ответственности привлечено руководство автобусного парка. С водительским составом полицейскими проведена профилактическая работа", - отреагировала на публикацию пресс-секретарь Департамента внутренних дел Астаны Софья Кылышбекова.

Как уточнила представитель ДВД, водитель, высадив пассажиров, чтобы не мешать движению на неисправном транспорте, проехал примерно 100 метров.

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