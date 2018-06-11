Пассажир автобуса чуть не сгорел заживо и напугал окружающих - ВИДЕО
11 июня 2018 13:40 195
Жители Китая, ехавшие в автобусе, не ожидали, что станут свидетелями огненного шоу, устроенного одним из пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Рюкзак незнакомца сначала задымился, а потом вспыхнул ярким пламенем, так что остаётся лишь порадоваться, что никто не пострадал.
Сообщается, что причиной всему стал внешний аккумулятор для телефона, находившийся в рюкзаке. Это полезное устройство неожиданно воспламенилось, чуть не спалив своего владельца заживо.
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