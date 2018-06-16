В Армении арестован палач-генерал Манвел Григорян

Служба национальной безопасности Армении выступила с заявлением по поводу задержания депутата Национального Собрания Армении Манвела Григоряна, передает Day.Az со ссылкой на news.am.

Как сообщает пресс-центр СНБ, сотрудники ведомства 16 июня в Эчмиадзине, в рамках двух уголовных дел одновременно провели обыски, в результате которых обнаружено большое количество незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

В рамках дела, возбужденного в связи с похищением Артуром Асатряном (Дон Пипо) людей, предположительно, намеревавшихся устроить на него покушение, проведен обыск в доме Асатряна, технических строениях. По итогам обыска обнаружено незаконно хранящееся оружии и боеприпасы. Артур Асатрян подвергнут приводу по п. 1, 2, 3 и 6 статьи 131 (похищение людей) и ч.2 статьи 235 (незаконный оборот оружия). В рамках этого же дела задержаны еще четверо лиц, все граждане РФ.

В результате проведенных сотрудниками СНБ оперативно-розыскных мероприятий получены данные о том, что депутат НС, председатель добровольческого союза "Еркрапа" Манвел Григорян войдя в предварительный сговор с другими лицами, незаконно приобрел и хранил оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 235. В рамках дела проведен обыск в доме, на даче, иных принадлежащих Манвелу Григоряну помещениях. Обнаружено большое количество оружия и боеприпасов. Манвел Григорян подвергнут приводу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 235. В соответствие со статьей 96 Конституции, о лишении депутата свободы незамедлительно проинформирован президент страны.