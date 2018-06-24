В Ливане женщин-полицейских одели в мини-шорты ради туристов

Женщины-полицейские в ливанском городе Бруммана патрулируют населенный пункт в коротких черных мини-шортах, майках и красных беретах. Мэр города посчитал, что такое нововведение в форме поможет привлечь туристов и улучшить имидж страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на RT.

"Девяносто девять процентов туристов в Средиземноморском регионе носят шорты", − рассказал мэр Брумманы Пьер Ашкар.

Он также отметил, что собирается изменить "мрачное представление о Ливане на Западе".

При этом некоторые пользователи соцсетей раскритиковали использование красивых девушек для привлечения туристов, другие отметили, что униформа у полицейских-мужчин осталась прежней.

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