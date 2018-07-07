Кот с человеческим лицом напугал пользователей Сети - ВИДЕО

Интернет-пользователи уже сравнили усатого с котом Бегемотом из "Мастера и Маргариты" и с Чеширским котом из "Алисы в стране чудес", передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Кот породы мейн-кун, с мордой напоминающей человеческое лицо, перепугал интернет-пользователей. Изображение домашнего питомца появилось на страницах социальной сети и моментально стало "вирусным". Пользователи Всемирной паутины разделились на два лагеря. Одним морда черного кота приглянулась и даже показалась милой, а у других вызвала негативные эмоции.

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