Кот с человеческим лицом напугал пользователей Сети - ВИДЕО
7 июля 2018 12:13 170
Интернет-пользователи уже сравнили усатого с котом Бегемотом из "Мастера и Маргариты" и с Чеширским котом из "Алисы в стране чудес", передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Кот породы мейн-кун, с мордой напоминающей человеческое лицо, перепугал интернет-пользователей. Изображение домашнего питомца появилось на страницах социальной сети и моментально стало "вирусным". Пользователи Всемирной паутины разделились на два лагеря. Одним морда черного кота приглянулась и даже показалась милой, а у других вызвала негативные эмоции.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
11:54
Израиль снова трясет
-
6 Июл. 14:14 11 047
-
6 Июл. 15:40 8 039
-
6 Июл. 12:49 6 871
-
6 Июл. 18:05 4 681
-
6 Июл. 12:59 2 989