Чита ушла под воду - ВИДЕО

Чита и окрестности затоплены вышедшей из берегов рекой. Наводнение стало самым масштабным за всю историю наблюдений, отмечают в областном гидрометцентре.

В соцсетях появились видео, на которых видны последствия разгулявшейся стихии. Так, потоки воды стали настоящим бедствием для автомобилистов. Машины либо тонут прямо на автостоянках и в гаражах, либо их уносит с улиц, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В Instagram podslushano.orenburg опубликовано видео, на котором владелец ВАЗа пытается спасти свой автомобиль, плывущий в бурном потоке. Однако все усилия владельца оказываются тщетными и машина тонет на глазах случайных свидетелей.

Другие видео демонстрируют, насколько поднялся уровень воды в реке Чита: несколько машин, припаркованных в гараже, затоплены до салона.

Также на кадрах очевидцев видно, что вышедшая из берегов река подступила к многоэтажным домам столицы Забайкалья, а жители вынуждены передвигаться по улицам на лодках. Жители также сняли, как бурная река сносит автомобильный мост.

По оценкам синоптиков, нынешнее наводнение в Чите уже превзошло ЧП 1991 года. 10 июля зафиксирован самый высокий уровень воды в реке Чита за весь период наблюдений - 405 сантиметров, отметили в местном гидрометцентре.

Власти города эвакуировали около тысячи человек с подтопленных территорий, в Чите организованы пять пунктов временного размещения жителей. Многие районы Читы остались без электроснабжения и водопровода.

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