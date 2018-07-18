Маска призвали извиниться перед дайвером, спасавшим детей

Инвесторы Tesla призывают американского предпринимателя Илона Маска извиниться за то, что он назвал "педофилом" британского дайвера и участника спасательной операции по вызволению из затопленной пещеры в Таиланде подростков Верна Унсуорта, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Обмен репликами с Верном Унсуортом перешел черту. Твое поведение питает непродуктивное восприятие твоего руководства", - говорится в открытом письме, написанном Геном Мунстером (Gene Munster) от лица инвесторов компании.

"К счастью, путь к повторному обретению доверия инвесторов легко доступен. Он начинается с извинения", - говорится в письме.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались десять дней, а операция по спасению длилась трое суток. Десятого июля последний подросток и тренер были выведены из пещеры.

Ранее Маск предложил спасти заблокированных в пещере подростков при помощи мини-субмарины. Он лично прибыл в Таиланд на испытания, которые проводились в третьей камере пещеры (около двух километров от входа), и сообщил, что подлодка останется в Таиланде для текущей операции, "если она понадобится", а также на случай будущих спасательных операций.

Позже СМИ сообщили, что глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон заявил, что изобретение Маска не будет использоваться при эвакуации школьников из пещеры. Он отметил, что это изделие "высокой сложности", но оно не имело практической ценности для данной спасательной операции.

Несмотря на то что мини-подлодка не была использована в спецоперации, таиландские спасатели выразили Маску глубокую благодарность за предоставленные помимо лодки технологические решения и помощь присланных им инженеров.

Затем Унсуорт дал интервью, в котором назвал разработанную для спасения детей компанией Маска мини-субмарину "PR-ходом" и заявил, что устройство "не имело шансов" на успех. Унсуорт участвовал в спасательной операции, в частности предоставил таиландским властям информацию о системе пещер. Как сообщает CNN, в ответ на критику Маск в Twitter назвал дайвера "педофилом", однако затем удалил сообщение.

В свою очередь Унсуорт заявил, что он намерен обратиться в суд из-за оскорбительного сообщения Маска.