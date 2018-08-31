В Санкт-Петербурге дотла выгорел пассажирский автобус - ВИДЕО

В Санкт-Петербурге на Суздальском проспекте сгорел пассажирский автобус. По предварительным данным, никто не пострадал. Первые кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

Видно, что автобус весь объят пламенем. По всей вероятности, огонь распространялся очень быстро. Столб густого черного дыма было видно за несколько километров, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

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