Тяжелое ДТП в Дагестане, есть погибшие

4 сентября 2018 10:35

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике, передает Day.Az.

Авария произошла в Кумторкалинском районе на 729 километре федеральной автодороги "Кавказ".

Представитель ведомства рассказал, что столкнулись автомобили Lada Priora и Hyundai Solaris. В результате на месте погибли четыре человека. Он отметил, что информация о пострадавших уточняется.

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