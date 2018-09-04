Тяжелое ДТП в Дагестане, есть погибшие
4 сентября 2018 10:35 137
Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике, передает Day.Az.
Авария произошла в Кумторкалинском районе на 729 километре федеральной автодороги "Кавказ".
Представитель ведомства рассказал, что столкнулись автомобили Lada Priora и Hyundai Solaris. В результате на месте погибли четыре человека. Он отметил, что информация о пострадавших уточняется.
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