В Кыргызстане произошло землетрясение

Ночью в Иссык-Кульской области произошло землетрясение. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу МЧС КР, передает Day.Az.

Подземные толчки были зафиксированы 15 сентября в 04:15 по местному времени. Сила толчков в эпицентре достигла 4 баллов.

В селах Туура-Суу, Темир-Канат, Боконбаево, Торт-Куль и Каджи-Сай Тонского района интенсивность толчков составила 4 балла, а в селах Тогуз-Булак, Тамга и Дон-Талаа - 3.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Как сообщает казахстанских новостной портал Tengrinews.kz, землетрясение почувствовали также жители Алматы.

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