В Кыргызстане произошло землетрясение
15 сентября 2018 11:17 134
Ночью в Иссык-Кульской области произошло землетрясение. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу МЧС КР, передает Day.Az.
Подземные толчки были зафиксированы 15 сентября в 04:15 по местному времени. Сила толчков в эпицентре достигла 4 баллов.
В селах Туура-Суу, Темир-Канат, Боконбаево, Торт-Куль и Каджи-Сай Тонского района интенсивность толчков составила 4 балла, а в селах Тогуз-Булак, Тамга и Дон-Талаа - 3.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Как сообщает казахстанских новостной портал Tengrinews.kz, землетрясение почувствовали также жители Алматы.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:25 159
Названа главная угроза для Европы
11:22 131
Глава Кубы намерен посетить США
-
14 Сен. 15:55 21 010
-
14 Сен. 12:27 4 994
-
14 Сен. 12:13 4 396
-
14 Сен. 12:00 3 838
-
14 Сен. 14:01 3 749