На Британские острова обрушился мощный шторм Али - ФОТО
Десятки тысяч домов остались без света, один человек погиб в результате обрушившегося на Британские острова шторма Али. Об этом сообщают спасательные службы различных регионов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В Северной Ирландии, согласно заявлению энергетической компании NIE Networks, без света остались 65 тысяч домов, в 24 тысячах энергоснабжение уже удалось восстановить. Перебои с транспортом, отмены поездов и автобусов также стали результатом непогоды.
В нескольких небольших шотландских городках полиция сообщила об инцидентах. На значительной территории региона наблюдаются перебои в транспортном сообщении, оператор круизов Oceania Cruises сообщила о том, что один из принадлежащих ей кораблей штормом отнесло в море, все пассажиры были эвакуированы.
Из Северной Ирландии, Шотландии и с севера Англии поступают сообщения о поваленных деревьях и даже подъемных кранах.
Первой жертвой непогоды стала женщина, находившаяся внутри автофургона, который из-за сильного ветра упал со скалы в Ирландии.
Власти Ирландии и региональные британские власти призывают население соблюдать максимальную осторожность и в особенности не подвергать опасности свои жизни ради фотографий и "селфи".
В Лондоне в среду теплая и солнечная погода, которую портят, однако, сильнейший ветер и периодически накрапывающий дождь.
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