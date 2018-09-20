В Бельгии остановили пять из семи реакторов АЭС - ПРИЧИНА

Остановлены пять из семи энергоблоков бельгийских АЭС, специалисты проводят необходимые технические работы. Об этом сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе Бельгийского федерального агентства по ядерной безопасности (AFCN), передает Day.Az.

"Остановлены пять из семи реакторов, проводятся необходимые технические работы", - сказал собеседник агентства.

AFCN объявило накануне, что в ходе работ специалисты установили "ухудшение состояния бетона в конструкциях бункеров второго энергоблока АЭС "Тианж" и четвертого блока АЭС "Дул". При этом в AFCN заверили, что никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

В июле инспекторы компании-оператора бельгийских АЭС Engie-Electrabel установили ухудшение технических характеристик бетона в потолочной части бронированного бункера, в которых размещены системы обеспечения работы АЭС на случай аварии, на третьем блоке АЭС "Тианж" в бельгийской Валлонии.

Аналогичный дефект был ранее обнаружен на блоке №3 АЭС "Дул" во Фландрии, он был перезапущен после проведения технической экспертизы. Временно выведены из эксплуатации первый и второй энергоблоки станции "Дул", на которых была установлена утечка в системе охлаждения.

Ситуация с пятью остановленными энергоблоками чревата дефицитом электроэнергии в предстоящий зимний период и, как следствие, ростом цен на ее потребление. "Я не могу это комментировать. Этот вопрос не в нашей компетенции, мы занимаемся безопасностью АЭС", - сказал сотрудник AFCN.

Между тем, министр энергетики Бельгии Мари-Кристин Маргем в начале сентября приняла решение не создавать стратегический резерв электроэнергии для экстренных нужд в зимний период.

На территории Бельгии находятся семь ядерных реакторов. Две бельгийских АЭС - "Дул" с четырьмя реакторами и "Тианж" с тремя реакторами - способны вырабатывать около 6 тысяч МВт электроэнергии, что обеспечивает 55% потребностей страны.

В связи с аварией на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году власти Бельгии приняли решение закрыть все атомные станции страны к 2025 году.

В соответствии с соглашением между правительством Бельгии и компанией-оператором бельгийских АЭС Electrabel, эксплуатация второго реактора АЭС "Тианж" и двух энергоблоков атомной станции "Дул" продлена до 2025 года. Природоохранные организации подвергли эти решения резкой критике, однако Electrabel заверила в надежности реакторных установок, которые находятся в эксплуатации уже четыре десятилетия. Власти, со своей стороны, исходили из того, что вывод энергоблоков из эксплуатации может привести к дефициту электроэнергии.

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