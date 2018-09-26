В СНГ до конца года пройдут четыре крупных учения

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин анонсировал проведение четырех крупных учений на территории СНГ до конца 2018 года, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Впереди предстоит еще ряд крупных и серьезных мероприятий. Это "Поиск-2018" в Казахстане, "Рубеж-2018" в Таджикистане, "Воздушный мост" и "Нерушимое братство" на территории Российской Федерации. Они направлены на демонстрацию миру нашей сплоченности, боевой мощи и способности в короткие сроки создать объединенную группировку сил в любой точке Центральной Азии", - сказал Лапин на закрытии совместных антитеррористических учений "Иссык-Куль - Антитеррор-2018".

По его словам, завершившиеся в среду учения стали очередным этапом в комплексе мероприятий совместной боевой подготовки стран СНГ. "За последние три года насыщенность программы боевой подготовки возросла более чем в 4 раза, было проведено 17 совместных учений и тренировок, офицеры получили бесценный опыт планирования операций и применения объединенной группировки войск и сил. Подобные подходы являются адекватным ответом на вызовы и угрозы, исходящие от международного терроризма, в первую очередь из Афганистана", - сказал командующий.

Он подчеркнул, что только объединением усилий и наращиванием темпов совместной подготовки можно успешно противостоять мировому злу, исходящему от международных радикальных организаций. "Офицерский состав и рядовые военнослужащие показали высокое мастерство, слаженность и боевую выучку. Выражаю благодарность руководству и всему личному составу, участвующим в учениях", - резюмировал Лапин.

Напомним, что совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018" проводились под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.

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