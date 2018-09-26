США уберут часть ракетных комплексов с Ближнего Востока

В следующем месяце США уберут из некоторых стран Ближнего Востока противоракетные комплексы "Пэтриот" на фоне риторики о военной опасности, исходящей от Ирана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным газеты, министр обороны США Джеймс Мэттис в следующем месяце прикажет убрать "Пэтриоты" из Иордании, Кувейта и Бахрейна. Отмечается, что всего регион покинут четыре ракетных комплекса. В издании добавили, что перестановки пройдут в рамках перегруппировки военных сил США в регионе.

Авторы WSJ подчеркнули, что сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке является "ощутимым" знаком того, что в данный момент Соединенные Штаты рассматривают Россию и Китай как главные источники военных угроз.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook