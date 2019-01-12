Тяжелая авария в Дагестане, есть жертвы

Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Дагестане. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.

Авария произошла в районе села Тотурбикала Хасавюртовского района, где столкнулись два грузовых автомобиля и легковушка.



"По предварительным данным, грузовой "Спринтер" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Ладой Приора", а затем столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП на месте погибли три человека, еще двое получили ранения различной степени тяжести", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте работает оперативно-следственная группа.