Тяжелая авария в Дагестане, есть жертвы
12 января 2019 12:48 198
Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Дагестане. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.
Авария произошла в районе села Тотурбикала Хасавюртовского района, где столкнулись два грузовых автомобиля и легковушка.
"По предварительным данным, грузовой "Спринтер" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Ладой Приора", а затем столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП на месте погибли три человека, еще двое получили ранения различной степени тяжести", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте работает оперативно-следственная группа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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