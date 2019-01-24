Буксируемый автобус собрал в кучу припаркованные автомобили - ВИДЕО

Необычное ДТП, случившееся 12 декабря прошлого года в городе Терезина (штат Пиауи, Бразилия), попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Водитель автобуса, взявший на буксир общественное транспортное средство своего коллеги, проезжая по узкому участку дороги, зацепил припаркованный в отдалении от бордюра легковой автомобиль. В результате столкновения две легковушки и мотоцикл, стоящие возле обочины, получили повреждения, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Один из владельцев автомобиля, на чьих глазах произошло ДТП, в самый последний момент успел забежать в подъезд и избежать травм.

Представитель автобусного парка, ознакомившись с кадрами видеозаписи, заявил, что причины аварийной ситуации будут расследованы.

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