Буксируемый автобус собрал в кучу припаркованные автомобили - ВИДЕО
Необычное ДТП, случившееся 12 декабря прошлого года в городе Терезина (штат Пиауи, Бразилия), попало в объектив камеры наружного наблюдения.
Водитель автобуса, взявший на буксир общественное транспортное средство своего коллеги, проезжая по узкому участку дороги, зацепил припаркованный в отдалении от бордюра легковой автомобиль. В результате столкновения две легковушки и мотоцикл, стоящие возле обочины, получили повреждения, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Один из владельцев автомобиля, на чьих глазах произошло ДТП, в самый последний момент успел забежать в подъезд и избежать травм.
Представитель автобусного парка, ознакомившись с кадрами видеозаписи, заявил, что причины аварийной ситуации будут расследованы.
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