В турецких школах отменили занятия из-за урагана
6 февраля 2019 13:48 134
В провинции Анталья на юге-западе Турции отменены занятия из-за урагана. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
С сегодняшнего утра в западных провинциях, и в частности в Анталье, наблюдается сильный ветер.
По данным СМИ, ожидается, что скорость ветра в провинции Анталья может достигнуть 100-200 км/час.
Отметим, что в результате пяти ураганов, бушевавших в провинции Анталья 24-26 января, погибли два человека, пострадали более 20.
Также сообщалось, что стихия нанесла большой ущерб парникам в провинции.
Ураганы в турецкой провинции Анталья нанесли провинции ущерб в размере 100 миллионов лир.
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