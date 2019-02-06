В турецких школах отменили занятия из-за урагана

В провинции Анталья на юге-западе Турции отменены занятия из-за урагана. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

С сегодняшнего утра в западных провинциях, и в частности в Анталье, наблюдается сильный ветер.

По данным СМИ, ожидается, что скорость ветра в провинции Анталья может достигнуть 100-200 км/час.

Отметим, что в результате пяти ураганов, бушевавших в провинции Анталья 24-26 января, погибли два человека, пострадали более 20.

Также сообщалось, что стихия нанесла большой ущерб парникам в провинции.

Ураганы в турецкой провинции Анталья нанесли провинции ущерб в размере 100 миллионов лир.

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