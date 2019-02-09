США усилили авиаудары по талибам на фоне мирных переговоров

Пентагон нарастил авиаудары и нападения спецназа по лидерам и боевикам движения Талибан в Афганистане. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет американская газета New York Times, ссылаясь на данные военных.

По данным газеты, авиаудары и спецоперации достигли самого высокого уровня с 2014 года. Чиновники министерства обороны США охарактеризовали их как скоординированные серии нападений на лидеров и боевиков Талибана.

Как пишет издание, данные действия нацелены на то, чтобы дать американским переговорщикам рычаг в мирных переговорах с талибами.

Два высокопоставленных афганских чиновника сообщили газете, что во время переговоров талибы жаловались на бурный поток авиаударов.

Газета со ссылкой на данные военных сообщает, что в прошлом году США сбросили более семи тысяч бомб, ракет и других боеприпасов на экстремистов в Афганистане, что почти в три раза больше, чем в 2014 году.

Согласно данным военных, с сентября 2018 года США нанесли около 2,1 тысячи авиаударов и артобстрелов в Афганистане. Также в период с сентября 2018 года по начало февраля американский и афганский спецназ увеличили совместные операции более чем вдвое по сравнению с пятимесячным периодом годом ранее.

Ранее представитель движения "Талибан" Моулави Абдусалам Ханафи заявил на межафганском форуме в Москве, что в ходе переговоров США пообещали талибам до конца апреля вывести из Афганистана половину своих войск. США, однако, это опровергли. Как заявил РИА Новости представитель госдепартамента, США не договаривались о сроках возможного уменьшения своего военного присутствия в Афганистане. Это также подтвердил и Халилзад в одной из своих публикаций в Twitter.

В Афганистане войска США находятся с 2001 года, где проводят операции против боевиков ИГ* и движения Талибан. С последними США ведут переговоры, которые в Пентагоне уже назвали обнадеживающими. В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что готов вывести войска из Афганистана, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию в стране.