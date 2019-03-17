Два человека получили ранения при взрыве цистерны с бензином в южной части американского Лос-Анджелеса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает пожарная служба города.

По данным пожарной службы, причиной взрыва стала утечка бензина из цистерны.

Сообщается, что двое пострадавших доставлены в больницу. На месте сейчас работают более 70 сотрудников пожарной службы.