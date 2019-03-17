В СШа цистерна с бензином взлетела на воздух, есть раненые
17 марта 2019 22:14 209
Два человека получили ранения при взрыве цистерны с бензином в южной части американского Лос-Анджелеса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает пожарная служба города.
По данным пожарной службы, причиной взрыва стала утечка бензина из цистерны.
Сообщается, что двое пострадавших доставлены в больницу. На месте сейчас работают более 70 сотрудников пожарной службы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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