В итальянском Милане водитель школьного автобуса предположительно поджег машину, в которой находился 51 ребенок, передает Il Tempo.

Сообщается, что 47-летний гражданин Италии и уроженец Сенегала Оуссейноу Си (Ousseynou Sy) повез детей по другому маршруту. Изначально они должны были выехать из школы и отправиться в спортивный зал. Всего в автобусе находился 51 ученик средней школы и три взрослых сопровождающих, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Во время поездки, которая длилась около получаса, мужчина обливал салон машины воспламеняющейся жидкостью и кричал, что все должны умереть. Отмечается, что по пути он врезался в несколько машин, а затем, когда на место прибыли карабинеры, которых вызвали сами дети, остановился.

После этого он поджег автобус. Как видно на видеозаписи, которую сделали очевидцы происходящего, некоторые дети успели выбраться из автомобиля до возгорания. Всего, по данным издания, в больницу были доставлены 12 школьников и один взрослый.

Мужчина обвиняется в похищении людей, умышленном поджоге и попытке массового убийства. Его мотивы пока неизвестны. Однако, по некоторым сообщениям, он сказал полицейским, что хочет остановить смерти в Средиземном море. Вероятно, речь идет о беженцах, отправляющихся по морю в Европу из Африки.

По факту происшествия проводится расследование. Полиция начала обыски дома у подозреваемого. Отмечается, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом из-за вождения автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения и сексуальных домогательств.

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