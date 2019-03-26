Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
26 марта 2019 09:15 123
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Средства потратят на участок заграждений на южной границе США протяженностью 57 миль (около 91 километра), улучшение дорог и освещение в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (Техас).
Как отмечают СМИ, это первый миллиард долларов, выделенный Дональду Трампу на возведение стены.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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